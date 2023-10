Lhyfe : alimente en hydrogène vert la 1ère station hydrogène privée de Vendée

(Boursier.com) — Lhyfe fournit désormais un nouveau client à partir de son site de production Lhyfe Pays de la Loire, à Bouin (Vendée). Brétéché, distributeur de carburants installé sur six départements, a inauguré le 29 septembre sa 1ère station hydrogène à Maché (Vendée), sur l'axe Challans - La Roche-sur-Yon. Cette station est conçue pour distribuer des quantités importantes d'hydrogène.

Cette station propose désormais de l'hydrogène vert, avec une capacité de distribution qui pourra atteindre jusqu'à 800 kg par jour. Avec cette station, Brétéché vise notamment les professionnels ayant besoin de volumes importants d'hydrogène (poids lourds, véhicules utilitaires, etc.). Cette station vendéenne est alimentée grâce à un partenariat avec Lhyfe, qui produit cet hydrogène vert et renouvelable sur son site Lhyfe Pays de la Loire, à Bouin, à 40 km de là, à partir d'électricité éolienne et d'eau de mer. Elle représente l'une des plus importantes infrastructures de distribution d'hydrogène vert en France.

Ce site est un premier jalon pour le distributeur qui souhaite co-développer avec Lhyfe un écosystème hydrogène et ouvrir d'autres stations dans d'autres départements, à proximité des futurs sites de production de Lhyfe.

La capacité installée actuelle est de 1 MW. Elle sera portée à 1 tonne d'hydrogène vert par jour courant 2024, soit une capacité installée de 2,5 MW.