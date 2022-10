Lhyfe : accord majeur

(Boursier.com) — Lhyfe et Hexagon Purus, l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'hydrogène, ont conclu un accord commercial pour la livraison de systèmes de distribution d'hydrogène de type 4 d'Hexagon Purus. Lhyfe sera ainsi en mesure de livrer jusqu'à 19 tonnes d'hydrogène vert par voyage, ce qui correspond à la consommation de 650 bus...

Portzamparc parle "d'un accord important, qui sécurise une partie de la logistique de distribution, dans un contexte où les capacités de transport d'hydrogène sont très demandées"..."Mitsui, à la fois actionnaire et partenaire de Lhyfe et d'Hexagon, a facilité ce partenariat, que nous avions identifié comme une opportunité dans notre note (Always look on the bright side of Lhyfe)". Le titre campe sur les 9,30 euros ce vendredi en bourse de Paris, alors que l'analyste vise un cours de 10,50 euros sur le dossier...