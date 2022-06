Lhyfe : a levé 118,3 ME lors de son introduction en bourse

(Boursier.com) — Lhyfe , producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, annonce la fin de la période de stabilisation et l'exercice partiel par Portzamparc de l'option sur surallocation à hauteur de 59,5%, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Cette opération donne lieu à l'émission de 952.718 actions ordinaires nouvelles supplémentaires (sur un maximum de 1,6 millions d'actions) au prix de l'offre de 8,75 euros, soit un montant total de 8,3 ME.

Le flottant représente désormais environ 22,3% du capital social de Lhyfe (sur une base non diluée). Le nombre total d'actions ordinaires offertes dans le cadre de l'introduction en bourse de la société s'élève à 13.524.147 actions, portant la taille de l'augmentation de capital à environ 118,3 ME à l'issue du règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles supplémentaires prévu le 21 juin.

Le capital social de Lhyfe sera alors de 479.004,48 euros, divisé en 47.900.448 actions ordinaires.

Portzamparc a procédé à aux opérations de stabilisation. Cette période de stabilisation a débuté le 23 mai et, s'est achevée le 17 juin.

Portzamparc a mis en oeuvre un contrat de liquidité. Il est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 20 juin. Pour la mise en oeuvre de ce contrat, la somme de 500 kE en espèces a été affectée à un compte de liquidité ouvert chez Portzamparc. Ce contrat de liquidité pourra être résilié par Lhyfe à tout moment et sans préavis, ou par Portzamparc à tout moment avec un préavis d'un mois.