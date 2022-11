Lexibook vers un chiffre d'affaires record au 31 Décembre

(Boursier.com) — Au 30 septembre, le chiffre d'affaires de Lexibook ressort à 20,38 MEUR contre 14,9 MEUR au 30 septembre 2021, soit une progression de 36,7 % par rapport à l'année précédente.

Le résultat d'exploitation progresse de 18.8% et atteint 2,40 MEUR. Cette progression de 0,38 MEUR, trouve essentiellement sa source dans la hausse du volume d'activité, et témoigne des capacités du Groupe à protéger ses marges et contenir ses charges dans un contexte inflationniste et d'évolution très défavorable des effets de change sur ses coûts de production et d'acheminement.

le résultat net consolidé au 30 septembre 2022 ressort à + 1 247 KEUR vs + 1 922 KEUR au 30 septembre 2021.

Le T3 2022-23, qui était déjà en hausse de 58,8% en 2021-22 est attendu en légère croissance en 2022-23, "et laisse augurer un chiffre d'affaires record pour le Groupe Lexibook au 31 Décembre 2022" se réjouit le groupe.

L'activité du T4, trimestre traditionnellement le moins contributeur de CA, est attendue en baisse compte tenu d'un historique exceptionnel en 2022 en raison des rattrapages de livraisons effectués en janvier et février 2022 après la saturation des ports en fin d'année 2021. Au global l'activité sur l'exercice fiscal 2022-23 du Groupe Lexibook est attendue "à un niveau inégalé jusqu'ici".