Lexibook : un broker à l'achat

(Boursier.com) — Lexibook a publié un chiffre d'affaires du premier semestre 2020/21 de 10,4 ME (+6,6%) et communiqué de bons résultats avec un REX de 0,6 ME (vs 0,4 ME au S1 2019/20), constate EuroLand. L'effet de la pandémie sur le CA S1 est estimé à 2/3 ME. Malgré la fermeture des magasins de jouets lors de ce deuxième confinement en France, le management communique sur un CA S2 au moins supérieur à celui du S1, ce qui semble raisonnable selon l'intermédiaire. "Lexibook devant continuer de bénéficier de l'explosion des ventes digitales de ses clients distributeurs, de l'internationalisation de son offre et de la bonne dynamique des produits sous licence", ajoute EuroLand, qui porte son objectif de cours à 1,30 euro (vs 1 euro) et maintient sa recommandation d'achat.