Lexibook : toujours une forte croissance

(Boursier.com) — Lexibook annonce son chiffre d'affaires (non audité) pour la période close le 30 juin 2022 (période du 1er avril au 30 juin). La croissance atteint 36,4% avec un chiffre d'affaires de 6,93 ME sur le T1 2022-23. Le chiffre d'affaires progresse tant en FOB depuis HK en containers complets qu'en domestique depuis l'entrepôt central européen. Ce trimestre fait suite à 12 trimestres consécutifs de croissance, validant les choix stratégiques positionnant le groupe sur des segments porteurs. La consommation sur les nouveautés reste forte, notamment grâce à une campagne de communication intense en Europe. Les clients ont mis en place un assortiment plus large que les années précédentes sur les nouveautés de gammes permanentes.

Les tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret ont été anticipés sur le premier semestre. Le groupe assure les livraisons des commandes dans des conditions satisfaisantes grâce à un effort sur son niveau de stock pour assurer un niveau de service optimal de ses clients. La progression des ventes est généralisée sur l'ensemble des segments grâce aux nouveautés sur les marques propres et aux produits sous licence.

Le T2 2022-23, qui était déjà en hausse de 30,4% en 2021-22 est attendu en croissance à 2 chiffres en 2022-23 et laisse augurer "un nouvel exercice de croissance rentable", commente Lexibook. Le groupe est néanmoins exposé à une baisse de sa marge si le dollar américain reste durablement au niveau actuel vs euro et GBP.