Lexibook s'enflamme après les résultats

(Boursier.com) — Lexibook bondit de 13,4% à 2,79 euros dans un volume étoffé ce matin. Le groupe vient en effet de publier des résultats en vive hausse pour le premier semestre 2023-2024, clos fin septembre. Au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires du groupe ressort à 22,19 ME contre 20,38 ME au 30 septembre 2022, soit une progression de 9%. Le résultat d'exploitation progresse de 47% et atteint 3,54 ME. Cette progression trouve essentiellement sa source dans la hausse du volume d'activité et la progression de la marge, et "témoigne des capacités du groupe à générer des marges élevées grâce à sa stratégie de niches". Le résultat net au 30 septembre 2023 ressort à 3,095 ME contre 1,247 ME au 30 septembre 2022.

Comme chaque année, l'endettement net au 30 septembre apparaît en hausse marquée par rapport au 31 mars et ressort à 13,7 ME. La progression est directement corrélée à la hausse du niveau de stock de 4,8 ME nécessaire pour sécuriser les livraisons de fin d'année et à la progression du poste Clients en raison de la hausse de la saisonnalité de l'activité.

Le chiffre d'affaires sur le T3 2022-23 avait progressé de 7% à 23.4 ME. Le T3 2023-24 est attendu à nouveau en croissance et laisse augurer un nouveau chiffre d'affaires record pour le Groupe Lexibook au 31 décembre 2023. L'activité du T4, trimestre traditionnellement le moins contributeur de CA, est attendue en baisse compte tenu d'un historique exceptionnel en 2023 et de ruptures de stocks liées à la stratégie de baisse des stocks consolidés. Au global l'activité sur l'exercice fiscal 2023-24 est attendue en légère croissance. Le groupe a renouvelé une nouvelle campagne massive de publicité digitale en Europe pour promouvoir ses nombreuses nouveautés. Celle-ci a "un effet d'accélérateur sur la consommation déjà très satisfaisante des produits Lexibook tant dans les enseignes traditionnelles que sur les clients internet". Le Groupe a également répliqué cette campagne sur le marché américain dans une moindre mesure cette année compte tenu de l'arrivée tardive des produits sur ce marché. Cette campagne a contribué à promouvoir la marque sur ce nouveau territoire et laisse entrevoir "un potentiel de croissance local substantiel pour les prochaines années".

Lexibook a assuré ses livraisons de fin d'année "dans de bonnes conditions". Cette logistique optimisée couplée à des ventes solides "permettra au groupe d'atteindre ses objectifs". Au global, l'exercice 2023-24 "sera donc à nouveau un bel exercice pour le Groupe Lexibook".

La collection 2024 est riche en nouveautés. Les premières présentations réalisées auprès de clients internationaux "laissent augurer d'un niveau d'activité à nouveau soutenu pour l'exercice 2024-25", conclut le groupe.