Lexibook présente 'Trio Max'

(Boursier.com) — Lexibook annonce le lancement de 'Trio Max', un écran additionnel polyvalent pour ordinateur portable.

Trio Max est un écran nomade de 14 pouces qui se magnétise et se glisse simplement à l'arrière de tout ordinateur portable de 13 à 17 pouces pour créer une expérience double-écran. "Conçu pour ceux qui souhaitent travailler et jouer dans un confort optimal, il révolutionne le travail et la productivité à distance. Selon une recherche menée par McKinsey, un deuxième écran peut augmenter la productivité jusqu'à 50%" commente le groupe.

Trio Max dispose d'un affichage IPS 1080p économe en énergie et avec luminosité réglable. Il offre une excellente ergonomie grâce à sa légèreté, un angle de vue flexible et des utilisations en modes paysage ou portrait. Il est également possible d'acheter un second moniteur Trio pour les fixer ensemble et créer une configuration révolutionnaire à trois écrans. Une installation inédite permettant soit une vision à 180o, soit un partage d'écran pour une réunion efficace...