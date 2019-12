Lexibook : Luc Le Cottier signalé à la vente

(Boursier.com) — Plusieurs déclarations à l'Autorité des marchés financiers font état de cessions de titres du président du conseil de surveillance et fondateur de Lexibook, Luc Le Cottier, qui a écoulé 10.000 titres (prix unitaire de 1,4937 euro) le 28 novembre, 118.600 actions (prix de 1,737 euro) et 2.500 autres titres (prix de 1,74 euro) le 29 novembre, puis 7.856 actions (cours de 1,7385 euro) le 2 décembre et 31.500 titres (à 1,782 euro) le 3 décembre. 170.456 actions Lexibook ont donc été écoulées en quelques jours par le dirigeant, ce qui représente environ 2,5% du tour de table du concepteur et vendeur de produits électroniques de poche grand public... Le titre pointe actuellement en retrait de 3,3% à 1,785 euro, mais il a plus que doublé depuis le début de l'année.