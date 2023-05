Lexibook : les ventes à un niveau historique sur l'exercice 2022-2023

(Boursier.com) — Après un 1er semestre fiscal 2022-2023 très dynamique, en croissance de 36,4% et un 3e trimestre également en progression de +7%, le dernier trimestre de l'exercice fiscal, qui était déjà en hausse de 175,8% en 2021-2022, ressort à un niveau supérieur aux anticipations du Groupe Lexibook, à 7,49 millions d'euros (8,44 ME en 2021-2022). Il recule donc de -11.3%. Ce niveau d'activité soutenu est lié à une excellente consommation des produits Lexibook lors de la saison de Noël sur l'ensemble des pays où le Groupe est implanté, et sur la plupart de ses principaux segments. Les clients ont procédé à des réassorts sur les produits en rupture à Noël, et mis en place un assortiment toujours plus large que les années précédentes sur les nouveautés de gammes permanentes.

Sur l'exercice complet, le chiffre d'affaires s'établit à 51,2 ME, en progression de +13,3%, un niveau de chiffre d'affaires historique pour le groupe. Le CA FOB (CA facturé directement depuis HK sur des livraisons FOB HK par containers complets) et le CA non FOB progressent de concert, témoignant de l'engouement pour les produits du Groupe par la distribution internationale.

Sur l'année fiscale complète, la France représente 38% du chiffre d'affaires et progresse de 17%. L'international tire aussi la croissance et bénéficie d'un potentiel de croissance important.

Perspectives

Le Groupe a présenté ses collections 2023 à la distribution internationale et l'accueil des nouveautés a été très positif. Les référencements pour la campagne de Noël 2023 sont excellents et laissent prévoir un nouvel exercice 2023-2024 dans la lignée de 2022-2023.

Le 1er trimestre fiscal 2022-2023 était en croissance de 36% sur le 1er trimestre fiscal 2021-2022, lui-même en croissance de 78%. Le référentiel est donc élevé pour le 1er trimestre fiscal 2023-2024. Néanmoins, le carnet de commandes laisse entrevoir un niveau d'activité similaire à l'année dernière à même époque. Lexibook entend donc continuer sur sa lancée de croissance rentable cette année.

Plusieurs extensions de contrats de licence sont en cours de finalisation pour étendre les contrats actuels sur de nouvelles zones, ce qui pourrait avoir un effet accélérateur pour le Groupe sur les prochaines années.

Le Groupe pourrait par ailleurs bénéficier du niveau actuel du dollar américain s'il se maintenait à ce niveau sur le reste de l'année et de l'amélioration des conditions de fret international pour améliorer ses marges.

En séance, l'action Lexibook se tasse de -1,14% à 2,605 euros.