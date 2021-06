Lexibook : le résultat net consolidé au 31 mars se monte à 1,57 ME

Lexibook : le résultat net consolidé au 31 mars se monte à 1,57 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 31 mars 2021, le chiffre d'affaires du Groupe Lexibook ressort à 27,36 ME contre 23,2 ME au 31 mars 2020, soit une progression de 17,93%. Cette nette croissance de l'activité s'explique par les facteurs suivants :

L'engouement sur ses nouveaux produits, notamment les robots Powerman, les jouets éducatifs, les jeux de société et les talkies-walkies. La très forte croissance des ventes sur le e-commerce grâce à une politique adaptée de mise en avant de ses produits et une organisation logistique sans faille.

Le succès des produits sous licence avec notamment la Reine de Neiges, Spiderman, Pat' Patrouille et les nouvelles licences Super Mario et Baby Shark. Le développement des ventes à l'international, notamment au UK, en Italie, en Europe du Nord et en Europe de l'Est. Une très bonne consommation des produits Lexibook a été observée lors de la saison de Noël...

Dans un contexte de croissance soutenue de l'activité, la société a continué ses efforts de déstockage. Le niveau de stock a atteint un point historiquement bas après la saison de Noël. L'arrivée de nouveaux produits et le succès des gammes proposées en particulier auprès des e-tailers expliquent la progression de la marge brute retraitée des effets de change qui se porte à 50,4% vs 48,6% un an plus tôt. Cette amélioration se retrouve logiquement sur la marge 4 nets retraitée qui se monte à 10,347 ME vs 8,636 ME un an plus tôt, tout en accroissant la pression publicitaire sur les marques et produits du Groupe.

Le niveau de résultat d'exploitation, en progression de 2,12 ME, trouve essentiellement sa source dans la hausse du volume d'activité et dans les économies réalisées sur les dépenses de personnel. La marge reste à un niveau élevé en pourcentage et progresse sensiblement en valeur. Cela permet au résultat d'exploitation de s'établir à +2,23 ME au 31/03/2021 vs +115 KE au 31/03/2020.

Le résultat financier, en retrait de 388 KE est principalement marqué par la variation du résultat net de change sur l'évolution des parités USD/EUR, à hauteur de -429 KE, par une provision à hauteur de -70 KE et par les économies sur le coût de l'endettement net et les intérêts nets relatifs à des contrats de location pour 102 KE.

Les impôts de la période représentent une charge de 40,8 KEUR liée à des variations de valeur des actifs d'impôt différés et à des provisions pour impôts sociétés en France.

Dans ce contexte, le résultat net consolidé au 31 mars 2021 se porte à 1,57 ME contre -0,1 ME au 31 mars 2020.

La société a remboursé un total de 490 KE pour les Prêts Pour l'Innovation obtenu de Bpifrance, pour GIAC et VATEL, contribuant au désendettement du Groupe.

L'endettement net est de 2,70 ME au 31 mars 2021, contre 4,30 ME au 31 mars 2020. Cette variation résulte principalement du remboursement des dettes court termes (-490 KE), de la variation de l'affacturage (+242 KE), de l'obtention des Prêts Garantis par l'Etat (+2,18 ME) et de la variation nette de trésorerie (+ 3,53 ME).

Le niveau de stock après la saison de Noël a atteint un point historiquement bas à 3,57 ME au 31/12/2020. Ceci témoigne des efforts continus du Groupe pour réduire ses stocks depuis plusieurs années et ainsi optimiser son besoin en fonds de roulement. Le niveau de stocks au 31/03/2021 ressort néanmoins en légèrement augmentation compte tenu des livraisons à assurer sur le premier trimestre de son nouvel exercice fiscal. Il se porte ainsi à 5 ME au 31 mars 2021 vs 4,5 ME au 31 mars 2020.

Le taux de dépréciation moyen est stable à 13,8% au 31 mars 2021 versus 13,1% au 31 Mars 2020.

Perspectives 2021-2022

Dans le contexte de pandémie mondiale de Covid-19, la première priorité de Lexibook a été de se mobiliser auprès de ses clients, afin de poursuivre le plus efficacement possible les actions commerciales en cours et confirmer le lancement des nouveaux projets et les référencements de fin d'année. Lexibook entend également maintenir une activité commerciale intense, en l'orientant vers les clients qui conservent du potentiel notamment à l'international. Lexibook a eu par ailleurs recours à l'activité partielle à compter du 25 mars 2020 pour l'ensemble de ses équipes françaises pour une durée de plusieurs semaines. Pour 2021, aucun recours à l'activité partielle n'est envisagé.

Sur le plan financier, Lexibook dispose de la trésorerie nécessaire pour son nouvel exercice fiscal : après l'augmentation de capital réalisée en Décembre 2019, Lexibook a obtenu en mars 2020 un prêt moyen terme auprès de Vatel Capital à hauteur de 1,5 ME sur 5 ans amortissable mensuellement, et un Prêt Garanti par l'Etat à hauteur de 2,18MEUR remboursable mensuellement jusqu'en juin 2026. Une nouvelle banque s'est associée au pool à compter du 1er juin 2020 pour de nouveaux crédits de campagne pour la saison. L'ensemble des lignes bancaires nécessaires a été renouvelé jusqu'au 31 Janvier 2022.

Après une deuxième année de croissance soutenue, le Groupe entend continuer sur sa lancée et concentre ses efforts sur l'accélération des ventes sur le e-commerce et la distribution spécialisée. Cette tendance se concrétisera dès le premier trimestre par une croissance d'activité très significative.

L'ensemble de ces éléments permet au Groupe d'envisager pour 2021 un nouvel exercice de croissance rentable.

Calendrier financier 2021/2022

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021-2022 : 13 août 2021

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021-2022 : 15 novembre

Résultats semestriels au 30 septembre 2021 : 30 novembre

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2021-2022 : 15 février 2022

Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2021-2022 : 13 mai

Résultats annuels au 31 mars 2022 : 30 juin.