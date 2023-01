Lexibook : Le chiffre d'affaires sur le T3 a progressé de 7%

(Boursier.com) — Lexibook annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires (non audité) pour la période close le 31 décembre 2022 (période du 1er avril au 31 décembre).

Le chiffre d'affaires sur le T3 2022-23 a progressé de 7% à 23,41 ME par rapport à un T3 2021-2022 de 21,86 ME qui était déjà en hausse de 65%. En cumul depuis le début de l'exercice fiscal 2022-23 augmente de 18,9% et atteint 43,74 ME sur 9 mois.

Ce trimestre fait suite à 14 trimestres consécutifs de croissance, validant à nouveau les choix stratégiques du Groupe. La croissance est tirée par la quasi-totalité des segments sur lesquels le Groupe se positionne et par sa stratégie omnicanale des ventes.

Lexibook consolide ainsi sa place de leader européen sur ses segments majeurs.

Le Groupe a mené une campagne de communication en Europe de grande envergure sur le trimestre et a largement dynamisé les ventes sur tous les canaux de distribution.

Les achats anticipés ont permis de livrer les clients dans des conditions satisfaisantes.

Même si le T4 2022-23 est attendu en baisse comme annoncé compte tenu du trimestre exceptionnel réalisé sur le T4 2021-22 (+176% de CA), le chiffre d'affaires annuel pour le Groupe Lexibook sur l'exercice fiscal complet est toutefois attendu à un niveau record, proche de 50 ME.