Lexibook : Le chiffre d'affaires sur le T3 2023-24 a progressé de 28,2% à 30 ME

(Boursier.com) — Lexibook annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires (non audité) pour la période close le 31 décembre 2023 (période du 1er avril au 31 décembre).

Après un premier semestre fiscal 2023-24 très dynamique en croissance de 8,9%, le troisième trimestre 2023-24, traditionnellement le trimestre le plus fortement contributeur de CA de l'année, affiche une accélération de la croissance. Il ressort ainsi en progression de 28,19%.

Les "produits stars" ont continué à performer, et le Groupe a bénéficié du lancement de nombreuses nouveautés dans ses principaux segments. La consommation des produits a été excellente : les sorties caisses des produits Lexibook sur tous les réseaux confondus ont bénéficié de campagnes de communication massives sur la zone EMEA et USA, générant plus d'un milliard d'impressions digitales sur l'année 2023 seule.

La croissance est généralisée sur toutes les familles de produits les plus rentables, notamment les jouets électroniques et musicaux, les produits éducatifs, les appareils photos, l'horlogerie et les talkies-walkies. Les produits à licence ont également contribué à cette croissance, tant sur les licences existantes très dynamiques comme La Reine des Neiges, Pat Patrouille, Spiderman que sur les nouvelles licences comme Super Mario, Miraculous, et Harry Potter. Les ventes de tablettes, moins rentables, sont désormais remplacées par des ventes sur les segments à plus fortes marges.

Au-delà du marché français, la forte progression des ventes est également généralisée dans tous les pays sur lesquels le Groupe est positionné à l'international. Le CA FOB (CA facturé directement depuis HK sur des livraisons FOB HK par containers complets) progresse de 22,22%, grâce aux clients historiques et à la conquête de nouveaux comptes internationaux. Le CA non FOB représente néanmoins la majeure partie des ventes sur le trimestre et progresse de 28,38%, témoignant du dynamisme des ventes des produits Lexibook au niveau international.

Enfin, la digitalisation du Groupe porte ses fruits : les ventes digitales sont en très forte progression tant en France que sur les différents marchés Européens.

Les tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret ont été totalement levées sur la période, permettant au Groupe d'assurer ses livraisons dans des conditions optimales tant d'un point de vue logistique que financier. Cette logistique optimisée a permis d'apporter aux clients un service en adéquation avec leurs attentes pour la saison de Noël tout en optimisant le niveau de stocks du Groupe.

Perspectives affichées

Le T4 est traditionnellement un trimestre peu contributeur en termes de CA. En 2021-22 et en 2022-23, en raison des rattrapages de livraisons effectués en janvier et février après la saturation des ports pour la saison de Noël, le CA avait été exceptionnellement haut. Le T4 2023-24 est donc logiquement attendu en baisse, comme annoncé. Néanmoins, le chiffre d'affaires annuel pour le Groupe Lexibook sur l'exercice fiscal complet est attendu à un niveau record, au-dessus de 56 ME.

Ce niveau d'activité couplé au rebond de l'euro et de la livre sterling contre le dollar américain sur l'exercice profitera directement au Groupe sur ses marges et sur le résultat financier du Groupe. Lexibook devrait donc clôturer son exercice fiscal avec un résultat opérationnel et un résultat net records.

Le Groupe a par ailleurs exposé ses collections 2024 aux salons du jouet de Londres et de Nuremberg. L'accueil a été très positif et laisse augurer une activité 2024-25 dans le sillage de celle de 2023-24.

Enfin, Madame Isabelle Marée rejoint le Groupe à compter de ce jour en tant que Directrice Administrative et Financière.

Calendrier financier 2023/2024

-Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2023-2024 : le 15 mai 2024

-Résultats annuels au 31 mars 2024 : le 28 juin 2024

-Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel au 31 mars 2024 : le 28 juin 2024