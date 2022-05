Lexibook : le chiffre d'affaires grimpe à 8,44 ME sur le T4

(Boursier.com) — A 8,44 ME, la croissance du CA de Lexibook atteint 175,8% sur le T4 2021-22 par rapport à un T4 2020-2021 déjà en croissance et après un S1 fiscal 2021-22 en hausse de 66,3%. Sur l'exercice fiscal complet, le CA progresse de 66,1% à 45,2 ME vs 27,2 ME un an plus tôt, malgré des tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret.

La progression des ventes est généralisée sur l'ensemble des segments grâce aux nouveautés sur les marques propres du groupe et aux produits sous licence.

Les ventes progressent de 58% sur le marché français qui représente 35% des ventes totales. L'international tire la croissance : les ventes croissent rapidement sur tous les pays sur lesquels le Groupe est positionné tant sur les réseaux traditionnels que sur internet.

Le T1 2022-23, qui était déjà en hausse de 78,2% en 2021-22 est attendu en croissance en 2022-23 et laisse augurer un nouvel exercice de croissance rentable pour le Groupe Lexibook.