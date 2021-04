Lexibook : le chiffre d'affaires global du 4e trimestre grimpe de 66,3%

Lexibook : le chiffre d'affaires global du 4e trimestre grimpe de 66,3%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'activité de Lexibook a continué d'être très dynamique sur le quatrième trimestre malgré les confinements dans plusieurs pays européens : le chiffre d'affaires global du 4e trimestre ressort ainsi en hausse de 66,3% à 3,06 ME. Le chiffre d'affaires cumulé sur l'année s'inscrit en croissance de 17,2% à 27,2 ME. La direction attend une forte croissance du Chiffre d'Affaires au T1 2021-22.

Le Groupe a bénéficié des moteurs suivants pour générer cette croissance :

L'engouement sur ses nouveaux produits, notamment les robots Powerman, les jouets éducatifs, les jeux de société et les talkies-walkies.

La très forte croissance des ventes sur le e-commerce grâce à une politique adaptée de mise en avant de ses produits et une organisation logistique sans faille.

Le succès des produits sous licence avec notamment la Reine de Neiges, Spiderman, Pat' Patrouille et les nouvelles licences Super Mario et Baby Shark.

Le développement des ventes à l'international, notamment au UK, en Italie, en Europe du Nord et en Europe de l'Est.

Une très bonne consommation des produits Lexibook lors de la saison de Noël.

Perspectives

Sur l'exercice fiscal 2020-21 complet, la croissance du CA et de la marge associée, couplée aux économies réalisées, permettront au Groupe de publier ses meilleurs résultats d'exploitation et résultats nets des 10 dernières années.

Le début de l'exercice fiscal 2021-22 est prometteur : la croissance du CA continuera de s'accélérer sur le premier trimestre fiscal 2021-22 grâce à une forte dynamique de consommation sur les produits du Groupe, notamment sur le web, au développement des ventes internationales, et au lancement de nouveautés bien ciblées. Les référencements sont excellents et laissent augurer un exercice 2021-22 à nouveau en croissance.

Le Groupe annoncera prochainement la signature d'une nouvelle licence majeure pour compléter son portefeuille.

Calendrier financier 2020/2021

Résultats annuels 2020-2021 : le 30 juin 2021.