Lexibook lance une nouvelle gamme d'ordinateurs éducatifs et bilingues

(Boursier.com) — Lexibook continue d'accompagner les enfants dans l'apprentissage en élargissant sa gamme de jouets électroniques éducatifs avec un nouvel ordinateur bilingue !

Cette gamme complète d'ordinateurs éducatifs permet d'apprendre en s'amusant et d'accompagner l'enfant dans la découverte des apprentissages scolaires : lettres, orthographe, vocabulaire, chiffre, calcul, musique, logique et même l'Anglais...

Cette année le contenu est enrichi avec plus d'activités, un écran plus grand et une multitude d'animations. Sa forme compacte avec une souris, un clavier complet et un écran confère un design "réaliste" à cet ordinateur.