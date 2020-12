Lexibook lance une boîte stérilisatrice UV pour se protéger au quotidien

(Boursier.com) — Lexibook présente sa nouvelle Boîte Stérilisatrice à lumière ultraviolette, pour désinfecter parfaitement tous les objets du quotidien en quelques minutes. Transportable et équipée d'un diffuseur d'arôme, elle procure une sensation agréable de propreté et de sérénité tout au long de la journée.

Efficace en seulement 5 minutes, cette boîte stérilisatrice élimine 99,9% des germes.

Son utilisation sans risque, désinfecte les smartphones, stylos, montres, lunettes, bijoux, écouteurs et bien plus encore. Il est possible de charger ses appareils éléctroniques pendant la stérilisation grâce au port USB intégré. Un signal sonore et lumineux vous indique lorsque le cycle de stérilisation est terminé.

Cette boîte stérilisatrice est disponible dans la grande distribution, les magasins spécialisés ainsi que les sites de e-commerce et sur www.lexibook.com.

Référence : UVS100 / PVPGC 39,99 euros.