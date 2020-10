Lexibook lance Powerman Kid

(Boursier.com) — Fort du succès de Powerman, Lexibook continue d'innover sur le segment des robots ludo-éducatifs avec Powerman Kid, un robot qui parle Français et Anglais avec un contenu éducatif riche et plus de 450 quiz et interactions. Une campagne de communication viendra soutenir le lancement de Powerman Kid sur différents supports, en digital, en publicité presse et TV du mois d'octobre jusqu'à Noël. Il sera distribué en exclusivité par PicWicToys, Maxi Toys, King Jouet, JouéClub, Jouets Sajou et la Grande Récré.