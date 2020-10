Lexibook lance les versions électroniques des grands classiques

(Boursier.com) — Lexibook innove sur le segment des jeux de société et lance les versions électroniques des grands classiques : une bataille navale parlante, le jeu du pendu revisité et un ordinateur d'échecs lumineux. Ces jeux électroniques permettent d'enrichir le déroulement d'une partie avec des effets lumineux et sonores, et même de défier l'ordinateur en mode un joueur dans le cas de la bataille navale parlante et du jeu d'échecs. La bataille navale offre une expérience de jeu unique et immersive grâce à sa fonction parlante et à ses effets sonores et lumineux ultra-réalistes. ChessLight, jeu d'échecs électronique, est doté de 64 niveaux de difficulté et convient aux joueurs débutants, expérimentés et professionnels (niveau de performance de l'ordinateur : ELO 1800). Son plateau de jeu sensoriel enregistre les déplacements lorsque vous appuyez sur la case d'origine et la case d'arrivée du coup...

Ces produits seront disponibles à partir d'octobre 2020 et en vente dans l'ensemble des réseaux de distribution.