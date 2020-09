Lexibook lance Interpretor II

(Boursier.com) — Lexibook présente son traducteur nouvelle génération pour voyageurs, étudiants et professionnels, qui combine son expertise linguistique avec les dernières technologies d'intelligence artificielle. Interpretor II est un nouveau modèle aux capacités décuplées. Le nouvel Interpretor peut traduire jusqu'à 137 langues via Wi-Fi, mais aussi fonctionner hors-ligne pour 14 des langues les plus courantes. Chaque traduction est écrite à l'écran et parlée pour la plupart des langues. Interpretor II offre des traductions instantanées, encore plus rapidement et améliorées grâce à des mises à jour logicielles régulières.

Interpretor II possède un appareil 5MP qui permet la traduction de photos, ouvrant de nouvelles possibilités comme la traduction de documents, d'un menu de restaurant ou de panneaux d'information. Parfait pour les professionnels grâce à sa fonction dictaphone, il est possible d'enregistrer des messages importants, des conférences, et de les traduire facilement. Ces mémos peuvent ensuite être transférés en texte ou audio sur un ordinateur. Interpretor II fera l'objet d'un plan de communication soutenu en TV, presse et réseaux sociaux en fin d'année 2020.