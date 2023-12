Lexibook : la publication des comptes semestriels sera décalée à nouveau au plus tard le 15 janvier 2024, compte tenu du changement de direction financière

(Boursier.com) — LEXIBOOK prévoyait de présenter ses comptes semestriels le 22 décembre 2023, une date déjà plus tardive que les années précédentes compte tenu des perturbations liées à l'absence prolongée de son directeur financier depuis le 28 mars 2023. Afin de sécuriser la bonne marche de l'entreprise et la bonne tenue des comptes, le Groupe a finalement opté pour le remplacement de son ancien directeur financier.

Lexibook présentera ses comptes au plus tard le 15 janvier 2024.

Calendrier financier 2023/2024

Résultats semestriels au 30 septembre 2023 : le 15 janvier 2024 au plus tard;

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023-24 : le 28 février 2024;

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2023-24 : le 31 mai 2024;

Résultats annuels au 31 mars 2024 : le 30 juin 2024;

Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel au 31 mars 2024 : le 30 juin 2024.