Lexibook : la dynamique de croissance se prolonge !

(Boursier.com) — Lexibook a vu son chiffre d'affaires, sur le premier trimestre, ressortir en hausse de 9,2%, à 2,85 ME, et ce malgré un impact important lié à la crise sanitaire, les principaux clients spécialistes du jouet étant fermés sur une bonne partie du trimestre.

Après une saison de Noël satisfaisante, les clients de Lexibook ont terminé l'année avec un niveau de stock généralement bas et se trouvaient donc après la saison dans une situation saine et en position d'achat. Les produits stars ont continué à performer, à l'image des robots éducatifs Powerman, des dictionnaires électroniques, et des jouets classiques comme les ordinateurs d'échecs Chessman. Les licences phares du Groupe (La Reine des Neiges, Spiderman, Pat' Patrouille, Scrabble, Larousse...) ont également connu des réassorts contribuant à faire progresser le niveau d'activité du Groupe. Enfin, les premières livraisons des nouveautés sous licence Nintendo participent aussi à cette tendance positive.