Lexibook : la dynamique de croissance se poursuit

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, Lexibook réalise un chiffre d'affaires (non audité) pour la période close le 30 juin 2023 (période du 1er avril au 30 juin) se montant à 7,01 millions d'euros en hausse de 1,15% par rapport à un 1er trimestre 2022-2023 déjà en hausse de 36,4%. Le chiffre d'affaires progresse en domestique depuis l'entrepôt central européen et recule très légèrement en FOB depuis HK en containers complets compte tenu de décalages de livraisons.

Ce trimestre s'inscrit dans une dynamique de croissance, validant les choix stratégiques positionnant le Groupe sur des segments porteurs. La consommation sur les nouveautés du Groupe reste forte, notamment grâce à une campagne de communication intense en Europe. Les clients ont encore élargi un assortiment plus large que les années précédentes sur les nouveautés de gammes permanentes. Les tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret ont été levées. Le Groupe assure les livraisons des commandes dans des conditions satisfaisantes. Les approvisionnements avaient été volontairement gonflés tant que l'incertitude durait pour assurer un niveau de service optimal de ses clients. Avec l'amélioration des conditions de production, le niveau de stocks devrait retrouver en fin d'année son niveau normatif. Les ventes sont dynamisées par les nouveautés sur les marques propres du Groupe et par les produits sous licence, portées par les sorties de films à gros succès comme Super Mario, Pat' Patrouille ou encore Miraculous et Barbie. Les ventes de produits de "permanent" notamment sont en forte progression, grâce au lancement de produits à plus petits prix.

Perspectives

Le 2e trimestre 2023-2024, qui était déjà en hausse de 36,4% en 2022-2023 et de 30,4% en 2021-2022 est attendu de nouveau en croissance, et laisse augurer un nouvel exercice de croissance rentable pour Lexibook.

Lexibook lance actuellement ses nouveautés sur le marché américain, ce qui pourrait créer un accélérateur de croissance sur les prochaines années.

Contrairement à l'année dernière, le Groupe profitera des évolutions récentes des parités entre le dollar américain vs euro et GBP si elles restent au niveau actuel sur la fin de l'exercice pour améliorer ses marges.