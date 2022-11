Lexibook : forte croissance au deuxième trimestre

(Boursier.com) — Lexibook publie un deuxième trimestre en forte progression. La croissance atteint 36,4% à 13,4 ME, par rapport à un T2 2021-2022 qui était déjà en hausse de 30,4%. Le chiffre d'affaires progresse tant en FOB depuis HK en containers complets qu'en domestique depuis l'entrepôt central européen. Ainsi, le CA à six mois atteint 20,3 ME, en hausse de 36,4% également.

Ce trimestre fait suite à 13 trimestres consécutifs de croissance, validant à nouveau les choix stratégiques positionnant le Groupe sur des segments porteurs. La consommation sur les produits du groupe continue de progresser sur la quasi-totalité des segments, en particulier sur les jouets électroniques, les jouets musicaux et l'horlogerie. En terme géographique, la progression des ventes est également générale, la croissance du chiffre d'affaires étant particulièrement forte sur la France (+50%), l'Allemagne (+90%) et l'Italie (+84%). Le groupe a amplifié sa campagne de communication digitale en Europe, qui préfigure une campagne massive sur le second semestre fiscal en publicité digitale, TV et Presse.

Les tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret ont été gérées par des achats anticipés et suffisants pour atteindre les objectifs fixés. En contrepartie d'un niveau de stocks temporairement plus élevé que sur les exercices précédents, le groupe assure ainsi les livraisons des commandes de ses clients dans des conditions satisfaisantes. Cette logistique a permis à nouveau de réussir les implantations dans les linéaires, élément fondamental pour optimiser la saison de Noël.

Le T3 2022-23, qui était déjà en hausse de 58,8% en 2021-22, est attendu en légère croissance en 2022-23, et laisse augurer un chiffre d'affaires record au 31 décembre 2022. L'activité du T4, trimestre traditionnellement le moins contributeur de CA, est attendue en baisse compte tenu d'un historique exceptionnel en 2022 en raison des rattrapages de livraisons effectués en janvier et février 2022 après la saturation des ports en fin d'année 2021. Au global l'activité sur l'exercice fiscal 2022-23 est attendue "à un niveau inégalé jusqu'ici".