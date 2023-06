Lexibook : extensions de contrat de licences aux Etats-Unis

(Boursier.com) — La société Lexibook annonce avoir conclu avec Viacom International et Warner l'extension de ses contrats de licences européens pour les territoires de ventes américain et canadien.

Les propriétés concernées sont des licences iconiques mondialement connues et à fort potentiel : Pat' Patrouille, Batman et Harry Potter. L'extension porte sur l'ensemble des distributeurs américains et sur une partie des catégories pour lesquelles le Groupe dispose des droits en Europe.

Ces nouveaux partenariats prometteurs s'inscrivent dans le cadre de la politique de développement du Groupe au niveau international et marquent une étape importante pour son développement sur les marchés américain et canadien. Lexibook est actuellement en négociations avancées sur d'autres partenariats de licences qui seront dévoilés dès leur signature.

Calendrier financier 2022/2023

- Résultats annuels au 31 mars 2023 : le 30 juin 2023

- Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel au 31 mars 2023 : le 30 juin 2023.