Lexibook : "excellente consommation" sur la saison des fêtes

(Boursier.com) — Après la saison de Noël 2021, Lexibook révise à nouveau ses perspectives de chiffre d'affaires et de résultat pour son exercice 2021-22. La consommation sur ses produits "a été très forte" et la croissance est "généralisée sur toutes les familles de produits les plus rentables", se félicite le groupe, qui révise donc ses objectifs de CA, marge et résultat une nouvelle fois à la hausse pour l'exercice fiscal en cours. Le groupe ne fournit toutefois pas de données chiffrées.

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021-2022 sera publié le 15 février 2022, tandis que le CA du 4ème trimestre 2021-2022 est attendu le 13 mai 2022. Les résultats annuels au 31 mars 2022 seront annoncés le 30 juin 2022.