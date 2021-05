Lexibook et Warner Bros Consumer Products annoncent un accord majeur de licence international et pluriannuel

Lexibook et Warner Bros Consumer Products annoncent un accord majeur de licence international et pluriannuel









(Boursier.com) — Warner Bros Consumer Products et Lexibook ont ??signé un accord de licence stratégique pluriannuel international couvrant les segments de l'électronique grand public, le luminaire, les appareils de communication, les jeux électroniques, les jouets de dessin et d'apprentissage et les instruments de musique.

Lexibook, une société mondiale de divertissement de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de licence européen avec Warner Bros. Consumer Products ("WBCP") en tant que nouveau titulaire de licences pour des franchises telles que Harry Potter, Tom & Jerry, Scooby-Doo, Looney Tunes, Batman, Justice League et autres. Lexibook développera des produits basés sur ces franchises emblématiques sur différentes catégories qui devraient être lancées dans le commerce à l'automne 2021, à commencer par Harry Potter.

"La mission de Lexibook consiste à créer des expériences magiques pour les fans grâce à des jeux innovants, des divertissements et des plates-formes éducatives", a déclaré Aymeric Le Cottier, C.E.O de Lexibook. "Nous sommes ravis de commencer une relation à long terme avec Warner Bros. Consumer Products et avons hâte de dévoiler nos jouets et produits de consommation intelligents, inspirés de la série de films Harry Potter et d'autres franchises Warner pour les enfants et les fans de tous âges. le monde. Lexibook continue de constituer un portefeuille solide et diversifié de marques et de licences iconiques, et les franchises Warner Bros. sont parfaitement adaptées pour compléter le portefeuille de licences du Groupe et générer de nouvelles opportunités commerciales."