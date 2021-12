(Boursier.com) — Lexibook élargit sa gamme d'ordinateurs éducatifs et dévoile son premier ordinateur portable bilingue avec écran couleur. Désormais disponibles dans deux licences inédites, Reine des Neiges et Spiderman, ils proposent de nombreuses activités ludo-éducatives et permettent de profiter d'une ergonomie inspirée de vrais ordinateurs portables, avec une souris et un clavier réalistes.

"La palette d'activités riches et variées qu'offre cet ordinateur portable est idéale pour distraire les enfants de manière intelligente et productive. L'enfant apprend à travailler et s'occuper en autonomie tout se familiarisant avec deux langues" commente le groupe.

Pédagogique, cet ordinateur aide les enfants à progresser facilement et rapidement dans de nombreux domaines scolaires tels que les langues, les mathématiques, la logique, la dactylographie et les sections musicales. Disponibles dans différents niveaux progressifs, ces activités permettent aux enfants de s'améliorer en continu...

Adapté aux plus de 5 ans, cet ordinateur comprend également de nombreux jeux pour s'amuser après l'apprentissage.

JC798FZi1 et JC798SPi1 seront en vente dans l'ensemble des réseaux de distribution et sur www.lexibook.com à partir de décembre 2021, au PVPC de 99,99 euros.