Lexibook : des résultats "historiques"

(Boursier.com) — Lexibook annonce des résultats annuels 2021-22 historiques marqués par un chiffre d'affaires annuel en hausse de 65,4% à 45,2 ME. L'Ebitda grimpe à +5,4 ME, en progression de 2,3 ME et le RN à +3,7 ME, en croissance de 2,17 ME avec de belles perspectives pour l'exercice 2022-23. La direction évoque ainsi un exercice fiscal "historique après déjà deux années de croissance à +18% par an". La croissance "généralisée" a été tirée par la France (+53%) et l'international (+73%) et localisée sur les produits les plus rentables.

Le groupe souligne la progression de la marge brute retraitée des impacts de change de 1,8 points malgré la hausse des coûts de fabrication et de fret.

L'exercice 2022-23 est jugé "prometteur" avec une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres attendue au S1 2022-23 malgré un effet de base élevé.