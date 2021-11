Lexibook dépassera 'largement' ses objectifs de croissance

(Boursier.com) — Lexibook revoit en hausse ses objectifs au terme d'un très solide premier semestre. Au 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires ressort à 14,9 ME, soit une progression de 43,4%. Les produits stars ont continué à performer, et le groupe a bénéficié du lancement de nombreuses nouveautés dans ses principaux segments. Le résultat d'exploitation atteint 2,02 ME, en progression de 1,42 ME, et trouve essentiellement sa source dans la hausse du volume d'activité, dans l'amélioration du taux de marge 4 nette retraité du change et dans la maîtrise des charges. Le coût de l'endettement touche un point bas compte tenu du faible niveau d'endettement et malgré un niveau d'activité en hausse. Le résultat financier, en amélioration de 115 KE, est principalement marqué par la variation du résultat net de change sur l'évolution des parités USD/EUR, à hauteur de +60 KE. Les impôts de la période représentent un profit de 89 KE lié à des variations de valeur des actifs d'impôt différés pour 292 KE et à des provisions IS à payer pour 202 KE. Au final, le résultat net au 30 septembre 2021 s'améliore de 1,51 ME et ressort à +1,92 ME.

L'endettement net est de 10,53 ME au 30 septembre 2021 contre 2,69 ME au 31 mars 2021. Cette variation résulte principalement du remboursement des dettes court termes (-454,8 KE), de la variation de l'affacturage (+2,889 ME) et de la variation nette de trésorerie (-5,4 ME).

La société produit depuis plusieurs années un effort important de déstockage : le niveau de stocks avait atteint un point historiquement bas à 7,9 ME au 30 septembre 2020. Compte tenu du niveau de commandes élevé sur les mois d'octobre et novembre et de la situation sur la pénurie de composants, le groupe a choisi de sécuriser ses approvisionnements en faisant venir la marchandise le plus tôt possible. Le niveau de stocks ressort ainsi à 13,4 ME au 30 septembre 2021 vs 7,9 ME au 30 septembre 2020. Ce niveau de stocks répond aux anticipations de productions nécessaires pour honorer les commandes et sécuriser les marges.

Le deuxième semestre 2020-21 s'annonce en croissance soutenue, dans la continuité du premier semestre compte tenu des commandes fermes déjà en portefeuille et des approvisionnements prévus.

La campagne de publicité télévisée sur les robots Powerman est renouvelée, et le groupe a pour la première fois lancé une campagne d'envergure de publicité digitale en Europe pour promouvoir ses nombreuses nouveautés. Celle-ci a un effet d'accélérateur sur la consommation déjà très satisfaisante des produits Lexibook tant dans les enseignes traditionnelles que sur les clients internet. Même si quelques retards de livraison interviennent, les clients acceptent généralement des livraisons même tardives compte tenu de la forte demande sur les produits Lexibook. Le groupe sera donc en mesure de facturer les commandes enregistrées et de dépasser largement ses objectifs initiaux de croissance, de marge et de résultat sur l'exercice fiscal 2021-22.