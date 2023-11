Lexibook : croissance de presque 13% au deuxième trimestre

(Boursier.com) — La croissance atteint 12.91% du chiffre d'affaires sur le T2 2023-24 à 15,13 ME, par rapport à un T2 2022-2023 qui était déjà en hausse de 36.46%. Au total, le 1er semestre accouche d'un chiffre d'affaires de 22,14 ME, en hausse de 8,90%.

"Ce trimestre fait suite à 17 trimestres de croissance, validant à nouveau les choix stratégiques positionnant le Groupe sur des segments porteurs. La croissance est tirée par les jouets électroniques et musicaux, les réveils, les produits éducatifs et les appareils photos, les autres familles étant globalement stables. Lexibook consolide ainsi sa place de leader européen sur ses segments majeurs", commente Lexibook.

Les T3 2021-22 et 2022-23, étaient respectivement en croissance de 58,8% et de 7.1%. L'effet de base est donc élevé sur T3 2023-24, qui est par ailleurs le plus contributif du CA annuel, prévient la société. Néanmoins, ce trimestre est attendu en légère croissance en 2022-23, et laisse augurer "un nouvel exercice fiscal de croissance rentable pour le Groupe Lexibook".