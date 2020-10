Lexibook : création de la marque Crosslander

(Boursier.com) — Lexibook se lance à pleine vitesse sur le marché des voitures télécommandées avec la création de la marque Crosslander. "Lumineuses et rechargeables, les deux premiers modèles Crosslander et Extreme Crosslander mettent à profit l'expérience de Lexibook sur les jouets électroniques pour offrir des courses extrêmes ! Découvrez la technologie du contrôle gestuel avec Extreme Crosslander et les " flips " acrobatiques de Crosslander" commente la société.