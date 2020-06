Lexibook : contrat de licences avec Nintendo

(Boursier.com) — Lexibook annonce la signature d'un nouveau contrat de licences avec Nintendo. Les célèbres personnages issus des jeux vidéo de la firme nippone viennent ainsi enrichir le portefeuille de propriétés de la marque en Europe. Ce contrat porte sur de nombreuses catégories, dont les produits électroniques, la musique, l'horlogerie, les luminaires, les accessoires de téléphonie et inclut plusieurs franchises de renommée mondiale telles que Super Mario, Mario Kart, Animal Crossing, The Legend of Zelda, Splatoon. Lexibook renforce ainsi son statut de leader européen des produits électroniques sous licences pour enfants en lançant en premier lieu une toute nouvelle gamme de produits "Super Mario" et "Mario Kart", les 2 franchises iconiques de Nintendo. Aucun détail financier n'a filtré.