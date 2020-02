Lexibook : bonne tenue de l'activité sur 9 mois

Lexibook : bonne tenue de l'activité sur 9 mois









(Boursier.com) — Pour la période close le 31 décembre 2019, soit 9 mois d'activité pour la période du 1er avril au 31 décembre, Lexibook réalise un chiffre d'affaires (non audité) de 21,36 millions d'euros. Il est en croissance de 8,4% (19,7 ME sur 9 mois un an plus tôt).

Perspectives

Le Groupe a dévoilé à la distribution internationale ses nouveautés lors des salons de Deauville, Hong-Kong, Londres et Nuremberg. La collection 2020 comporte plusieurs nouveautés prometteuses sous ses marques propres. Les gammes sous licence seront aussi renouvelées et le Groupe annoncera prochainement la signature d'une licence majeure pour compléter son portefeuille.

Lexibook met cette année particulièrement l'accent sur le développement international de ses ventes et s'attend donc à un exercice de croissance rentable pour 2020-2021.