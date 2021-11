Lexibook : 43% de croissance au premier semestre

(Boursier.com) — Lexibook annonce une croissance de 43,5% du CA au premier semestre 2021-2022. Le groupe fait état d'une croissance de 30,4% du chiffre d'affaires sur le T2 2021-22, à 9,82 millions d'euros, après un T1 fiscal 2021-22 en croissance de 78,2%. Sur le semestre, le CA progresse de 43,5% à 14,9 ME, malgré des tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret qui ont provoqué des décalages importants de livraisons sur le troisième trimestre.

Le groupe réussit un excellent premier semestre grâce au développement rapide des ventes sur tous les réseaux traditionnels et sur le web tant en France qu'à l'international. Le carnet de commandes est actuellement nettement supérieur à l'an passé. Les référencements pour la campagne de Noël "sont excellents" et Lexibook va à nouveau augmenter sa visibilité dans les catalogues de fin d'année. Le groupe mène actuellement des campagnes massives de publicité télévisée et digitale sur ses nouveautés phares qui contribuent à une consommation sans précédent sur ses produits en Europe. Les tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret génèrent des retards sur les livraisons, mais la demande étant soutenue et la situation étant la même pour l'ensemble des fournisseurs, les clients acceptent généralement de maintenir leurs commandes.

Le groupe avait anticipé la demande sur ses produits et sera en mesure d'honorer la plupart des commandes enregistrées. Le second semestre s'annonce donc dans la continuité du premier. Dans ce contexte, le groupe révise ses objectifs de croissance à la hausse, tant sur son chiffre d'affaires que sur son résultat.