Levi Strauss va multiplier ses bénéfices !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Levi Strauss dit anticiper un profit solide pour l'année, après avoir publié un résultat trimestriel meilleur que prévu avec la reprise de la demande. Le fabricant de jeans en a profité pour doper son dividende. Pour le second trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus de 1,28 milliard de dollars, en croissance de... 156% en glissement annuel (+148% à devises constantes), contre 1,21 milliard de consensus. Le bénéfice trimestriel par action a été de 23 cents sur une base ajustée, contre 8 cents de consensus et -48 cents un an plus tôt. Le bénéfice net GAAP a été de 65 millions de dollars soit 16 cents par titre, contre une perte de 364 millions de dollars un en avant. Sur les six premiers mois de l'exercice, le cash généré par les opérations a pratiquement sextuplé à 248 millions de dollars.

Le dividende est majoré de 33% à 8 cents par titre et trimestre. Le management s'attend à ce que les revenus et profits du second semestre soient bien plus forts qu'il ne l'avait anticipé précédemment. Le bénéfice ajusté par action de l'exercice 2021 est attendu en hausse de... 514 à 533%, entre 1,29 et 1,33$. Les revenus du second semestre sont espérés en progression de 28 à 29% en comparaison de l'exercice antérieur, et de 4 à 5% par rapport au second semestre fiscal 2019.