Levi Strauss lance un avertissement à Wall Street

(Boursier.com) — Levi Strauss a alerté Wall Street hier soir concernant ses perspectives annuelles, le géant du jean abaissant donc ses estimations de revenus et évoquant la faiblesse de la chaîne wholesale. Pour son troisième trimestre fiscal, clos fin août, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 28 cents, légèrement supérieur aux attentes de marché, pour des revenus de 1,51 milliard de dollars à comparer à un consensus de 1,54 milliard. Les revenus ont donc déçu, avec des faiblesses en Europe et en Amérique du Nord.

Pour le trimestre entamé, Levi's dit adopter une approche plus prudente en termes de prévisions. Sur l'exercice, le bénéfice ajusté par action est anticipé désormais en bas de fourchette de la guidance antérieure, qui allait de 1,10 à 1,20$. Le groupe évoque des acheteurs de plus en plus sensibles aux prix, particulièrement ceux qui ont l'habitude d'acheter chez Walmart ou d'autres partenaires grossistes de Levi's. Pour le troisième trimestre juste clos, le contraste est saisissant entre les ventes directes aux consommateurs (DTC), en croissance de 14% en glissement annuel, et la baisse de 8% observée sur la même période pour le canal 'wholesale'. D'un point de vue géographique, alors que la zone Amériques décline, l'Asie progresse de 12% sur le trimestre clos avec la Chine. le groupe dit enfin accélérer sa transition vers un modèle plus orienté DTC (vente directe aux consommateurs). Le groupe lance aussi une initiative pour réétudier son modèle opérationnel et sa structure de coûts, afin de générer des économies significatives dès 2024.