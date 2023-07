Levi Strauss : gros warning

(Boursier.com) — Levi Strauss abandonnait plus de 6% hier soir en post-séance à Wall Street, sanctionné après une nouvelle publication décevante et un avertissement sur ses résultats 2023. Le fabricant de jeans table désormais sur un bpa ajusté annuel compris entre 1,10 et 1,20$ contre une précédente fourchette de 1,30/1,40$ et 1,29$ de consensus. La croissance des revenus est attendue entre 1,5 et 2,5% contre 1,5 à 3% espéré précédemment. La marge brute ajustée devrait se contracter d'environ 90 points de base par rapport aux 57,6% de l'année précédente, contre un recul de 50 pb précédemment anticipé.

"Nous sommes maintenant en concurrence pour d'autres dollars qui sont dépensés sur le portefeuille du consommateur, et ce consommateur à revenu modéré doit faire des choix difficiles", a déclaré Chip Bergh, DG de la société. Comme ses concurrents Levi Strauss est confronté à la flambée de l'inflation qui rogne le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Le groupe doit également faire face à la hausse des coûts qui pèse sur ses marges alors qu'il lutte contre la baisse des ventes dans ses canaux de vente en gros en Amérique du Nord.

Sur son deuxième trimestre fiscal, le groupe a enregistré un bénéfice net ajusté de 15 M$, contre 117 M$ un an plus tôt, pour des revenus en repli de 9% sur une base ajustée à 1,34 Md$. La marge brute ajustée a atteint 58,7%, en hausse de 60 pb, contre 57,9% de consensus, tandis que le free cash-flow ajusté s'est établi à 210,5 M$.