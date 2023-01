Levi Strauss flambe à Wall Street après les résultats

(Boursier.com) — Levi Strauss grimpe de près de 6% avant bourse à Wall Street. Le groupe a publié hier soir des comptes trimestriels et perspectives solides. Pour le quatrième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action est ressorti à 34 cents, contre un consensus de place de 30 cents et un niveau de 41 cents un an avant. Les revenus ont totalisé 1,59 milliard de dollars, dépassant également les anticipations de marché, alors qu'ils se situaient à 1,68 milliard un an plus tôt. Le géant des jeans a aussi dévoilé une guidance annuelle de ventes supérieure aux anticipations de Wall Street, avec les hausses de prix. Les revenus sont maintenant attendus entre 6,3 et 6,4 milliards de dollars sur l'exercice 2023, à comparer à un consensus de 6,27 milliards. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 1,3 et 1,4$, entourant le consensus de place.