Levi Strauss fait mieux que prévu

(Boursier.com) — Levi Strauss a annoncé hier soir pour son quatrième trimestre fiscal des profits et revenus supérieurs aux attentes de marché. Le groupe prévient toutefois qu'il connaît encore un faible trafic en magasins et d'autres difficultés liées à la pandémie. Sur le trimestre clos, le groupe a dégagé un bénéfice net de 57 millions de dollars soit 14 cents par titre, contre 96 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 20 cents contre 26 cents un an avant. Les revenus ont décliné de 12% à 1,39 milliard de dollars. Les ventes en ligne ont en revanche flambé de 38%. Le consensus était de 15 cents de bpa pour 1,34 milliard de ventes trimestrielles.

Chip Bergh, directeur général de l'affaire, entend "élever la marque iconique", investir dans l'engagement direct auprès des fans, faire progresser le digital et diversifier encore le portefeuille, afin que le groupe émerge plus fort, rentable et agile de la crise.