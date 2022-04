Levi Strauss en grande forme, maintient ses prévisions

(Boursier.com) — Levi Strauss grimpe de 3% avant bourse à Wall Street, alors que l'inventeur du blue jean, désormais coté sur la place américaine, vient de publier pour son premier trimestre des comptes soutenus par une forte demande et des prix en hausse. Le groupe de San Francisco a par ailleurs réaffirmé ses prévisions de revenus et de profits pour l'exercice 2022. Sur le trimestre clos, les revenus se sont appréciés de près de 22% à 1,59 milliard de dollars, contre 1,55 milliard de consensus. Le directeur financier, Harmit Singh, note pourtant que les contraintes de chaîne d'approvisionnement ont réduit de 60 millions de dollars les opportunités de revenus sur la période, principalement aux USA. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a représenté quant à lui 46 cents, contre 42 cents de consensus. Le bénéfice net a été de 196 millions de dollars et le bénéfice ajusté de 189 millions de dollars, contre 140 millions un an avant.

Au sujet du conflit russo-ukrainien, Levi Strauss indique qu'il réévaluera ses actifs spécifiques à l'activité commerciale en Russie en vue de dépréciations pour le deuxième trimestre. En mars, Levi Strauss avait suspendu ses opérations commerciales russes, y compris les nouveaux investissements, suite à l'invasion de l'Ukraine. Le management ne voit pas d'issue rapide des fermetures en Russie.

La compagnie confirme donc ses estimations annuelles pour l'exercice 2022, tablant sur une croissance de ses revenus allant de 11 à 13%, entre 6,4 et 6,5 milliards de dollars. Le bénéfice dilué ajusté par action est anticipé quant à lui entre 1,5 et 1,56$.