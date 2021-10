Levi Strauss dope ses prévisions

(Boursier.com) — Levi Strauss a dépassé les attentes au troisième trimestre et dopé ses estimations annuelles. Le fabricant de jeans a affiché sur la période close un bénéfice net de 193 millions de dollars et 47 cents par action, contre 27 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 48 cents, contre 8 cents sur la période correspondante, l'an dernier. Les revenus se sont élevés à 1,5 milliard de dollars, contre 1,06 milliard un an avant. Le consensus FactSet était de 38 cents de bénéfice ajusté par action pour 1,48 milliard de facturations. Le groupe table, pour son quatrième trimestre, sur un bpa ajusté allant de 38 à 40 cents, soit une guidance annuelle rehaussée entre 1,43 et 1,45$. La croissance de l'activité est attendue entre 20 et 21% sur le quatrième trimestre, soit un chiffre d'affaires allant de 1,66 à 1,68 milliard.