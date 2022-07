Levi Strauss bondit après les comptes

(Boursier.com) — Levi Strauss grimpait de 5% après bourse hier soir à Wall Street, suite à sa publication financière. Le groupe a en effet dépassé les attentes pour le deuxième trimestre fiscal. Sur la période, le bénéfice ajusté par action a représenté 29 cents, contre 23 cents de consensus et 23 cents un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 1,47 milliard de dollars, dépassant de 2% les attentes, contre 1,28 milliard de dollars un an auparavant. Le détaillant en vêtements a profité en particulier de la vigueur des ventes sur Internet. Le bénéfice net consolidé a été de 50 millions de dollars et 12 cents par titre. Les résultats comprennent des charges de 60 millions de dollars liées à la guerre en Ukraine. Les revenus se sont donc améliorés de 15%. Le groupe confirme sa guidance annuelle de revenus et de bénéfice par action et augmente son dividende trimestriel de 20%.