Levi Strauss alerte sur ses résultats

(Boursier.com) — Levi Strauss abandonne 4,6% avant bourse à Wall Street ce vendredi, après avoir reculé déjà de 3,9% hier à la cloche. Le groupe a dépassé les attentes de profits sur le trimestre clos, mais il alerte simultanément concernant sa guidance annuelle, réduite du fait des conditions macroéconomiques. Ainsi, les effets de change, le ralentissement de la demande des consommateurs et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement vont peser sur les résultats annuels, prévient l'inventeur du blue jean.

Levi Strauss anticipe désormais, pour l'exercice 2022, un bénéfice ajusté par action allant de 1,44 à 1,49$, à comparer à une guidance antérieure allant de 1,5 à 1,56$. La croissance des revenus annuels est attendue désormais entre 6,7 et 7%, ou entre 11,5 et 12% à devises constantes. La croissance à devises constantes était précédemment attendue entre 11 et 13%.

Pour le trimestre clos, troisième trimestre fiscal, le groupe californien de San Francisco a dégagé un bénéfice ajusté par action de 40 cents, à comparer à un consensus de 37 cents. Un an plus tôt, le bpa ajusté était de 48 cents. Les revenus trimestriels se sont établis à 1,52 milliard de dollars, ratant de 6% le consensus, alors qu'ils étaient de 1,5 milliard un an auparavant.

Les choses devraient donc se compliquer encore pour le quatrième trimestre, période cruciale des fêtes de fin d'année, avec une inflation toujours proche de sommets de plusieurs décennies et un dollar fort, ainsi que des coûts accrus. Levi's estime que les perturbations de supply chain, essentiellement aux Etats-Unis, se sont traduites déjà par un impact allant de 30 à 40 millions de dollars sur ses ventes du trimestre clos. La marge brute ajustée du troisième trimestre a été de 56,9%, en baisse de 60 points de base avec la flambée du billet vert et la progression des dépenses produits.