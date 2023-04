Levi's dévisse !

(Boursier.com) — Levi Strauss décroche de 5% avant bourse à Wall Street, alors que le fabricant de jeans vient de publier des comptes supérieurs aux attentes au titre de son premier trimestre fiscal 2023, mais une 'guidance' jugée trop prudente. Sur la période, le groupe a affiché des revenus de 1,69 milliard de dollars, en croissance de 6% en glissement annuel et de 9% à devises constantes, pour un bénéfice dilué par action de 29 cents et un bpa ajusté de 34 cents. Le bénéfice net a été de 115 millions de dollars et le bénéfice net ajusté de 135 millions de dollars. Le consensus de place sur la période était logé à 32 cents de bénéfice ajusté par action pour 1,62 milliard de dollars de revenus. Levi Strauss maintient par ailleurs ses estimations annuelles, mais le management se montre prudent concernant les dépenses à venir des consommateurs. Le groupe de San Francisco table sur des revenus de 6,3 à 6,4 milliards de dollars, pour un bpa ajusté allant de 1,3 à 1,4$, ce qui ressort plutôt proche des attentes.