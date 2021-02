Les valeurs 'tourisme' bondissent !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les compagnies aériennes et les valeurs liées au tourisme grimpent en ce début de séance, portées par les espoirs de réouverture des économies sur fond de poursuite des campagnes vaccinales et de données encourageantes sur l'efficacité des vaccins contre les variants du Covid-19. L'annonce d'easyJet (+8%) concernant une envolée de ses réservations à la suite des annonces du gouvernement britannique soutient également le secteur. Air France KLM avance de près de 3%, Groupe ADP prend 2,4% et Accor gagne 2,6%.