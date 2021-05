Les valeurs 'matières premières' bondissent

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les aciéristes ainsi que les groupes miniers tirent la tendance en ce début de séance à l'image d'Eramet et d'ArcelorMittal qui gagnent plus de 2%. Le secteur est recherché alors que de nombreuses matières premières évoluent sur des niveaux plus observés depuis de longues années sur des perspectives de fort rebond de l'économie mondiale après la pandémie. L'exemple le plus criant vient du cuivre qui a dépassé la semaine dernière la barre des 10.000$ pour la première fois depuis une décennie. Plus globalement, l'indice 'Bloomberg Commodity Spot' a atteint hier son plus haut niveau depuis 2011, les prévisions de croissance stimulant la demande, tandis que les mauvaises conditions météorologiques nuisent aux produits agricoles et que les goulets d'étranglement dans le transport maritime pèsent sur la disponibilité de l'offre.