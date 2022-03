Les valeurs cannabis flambent à Wall Street !

(Boursier.com) — Tilray s'enflammait de 22% à près de 7$ hier soir à Wall Street et Sundial Growers de 23% à 0,75$. Aurora Cannabis a pris 11%. Canopy Growth grimpait de plus de 11% sur la place canadienne. Les valeurs cannabis cotées ont bénéficié de rumeurs d'un vote prochain à la Chambre des représentants des États-Unis sur la légalisation de la marijuana, qui serait attendu pour la semaine prochaine. Ce ne serait alors que la deuxième fois dans l'histoire qu'un tel projet de loi serait présenté à la Chambre pour un vote. Notons toutefois que même si cette rumeur était avérée, le projet de loi serait ensuite soumis à un nouveau vote de la totalité de la Chambre, et même dans le cas d'un succès, à la considération du Sénat. En outre, il faut bien rappeler que l'administration Biden s'est déjà prononcée contre une légalisation du cannabis.

Officiellement intitulée Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement (MORE) Act, la législation "supprimerait le cannabis de la liste des substances contrôlées par le gouvernement fédéral et favoriserait l'équité sociale dans l'industrie", selon MarijuanaMoment.net, qui est à l'origine de la rumeur d'hier, qui ressemble plus à un souhait...