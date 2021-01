Les trois grands actionnaires de PSA approuvent le mariage avec Fiat Chrysler

(Boursier.com) — Sans surprise, les trois grands actionnaires de PSA, à savoir la famille Peugeot, l'Etat français et le Chinois Dongfeng se sont prononcés en faveur du mariage avec Fiat Chrysler. Lors d'une assemblée générale spéciale des actionnaires, l'accord visant à former Stellantis a été soutenu par plus de 99% des votes exprimés par les investisseurs disposant d'un droit de vote double. Tous les actionnaires du groupe sont désormais appelés à se prononcer lors d'une assemblée générale extraordinaire qui doit se tenir en fin de matinée. Les actionnaires de FCA se réuniront pour leur part en début d'après-midi.