Les Toques Blanches du Monde : une année de transition

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2021-2022 qui s'étale sur 15 mois, la société Les Toques Blanches du Monde, devenue Algreen, enregistre un chiffre d'affaires 2,62 millions d'euros au 31/03/2022 (2,11 ME sur 12 mois en 2020). En lissant le CA sur 12 mois, il est stable entre 2020 et 2021/2022.

Le taux de marge brute baisse de 2,4 points par rapport à l'an dernier pour arriver à 27,3%.

L'Ebitda est de -1,54 ME au 31 mars 2022. L'EBIT est de -1,66 ME au 31/03/2022. Le déficit ressort à 2,46 ME (1,59 ME au 31 décembre 2020).

Au 30 mars 2022, la société dispose d'une trésorerie de 332 kE.

Bonne perspectives 2022/2023

La société est en bonne voie pour diminuer significativement la perte sur l'exercice en cours. Suite à la réorganisation de l'effectif, le coût de la masse salariale a drastiquement diminué. De plus le chiffre d'affaires reste stable et devrait s'accélérer sur cette 2e partie de l'année avec le référencement national dans une nouvelle enseigne de la grande distribution, en plus des référencements des produits dans des les enseignes de la GMS en France.

L'exercice écoulé est une année charnière pour le groupe pour atteindre un modèle économique viable.

Rappelons qu'en juillet 2021, Les Toques Blanches du Monde fait l'acquisition d'un acteur incontournable de l'industrie du saumon fumé premium, Unis Fish Food à 100%. Cette acquisition confirme sa stratégie volontariste de croissance externe afin de :

- se doter d'un site de production efficient (préparation, fumaison, salaison, transformation et conditionnement

- étendre son positionnement sur la chaine de valeur, de la production à la commercialisation d'un produit à fort potentiel

- Unis Fish Food a réalisé un chiffre d'affaires de 3,3ME sur 9 mois en 2021/2022.

Avec cette acquisition, l'ambition d'Algreen est de devenir un acteur majeur de l'agroalimentaire en Europe auprès des consommateurs tout en respectant l'environnement, la santé et le "made in local".